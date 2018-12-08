Vanlılar "Şairlerle Sohbetler ve 12 Eylül Sonrası Şiir" Programında Buluştu

Van
'ın İpekyolu
ilçesinde "Şairlerle Sohbetler ve 12 Eylül
Sonrası Şiir" programı düzenlendi.
Kumbara Kültür Sanat Merkezinin düzenlediği organizasyonla bir araya gelen davetliler, şiir dinleyip, sohbet etti.
Üniversite öğrencileri ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, yaklaşık 2 saat sürdü.
Programa konuşmacı olarak katılan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
(Van YYÜ) öğretim üyesi, yazar ve tiyatrocu Fethi Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapılan etkinliğin amacının kentin kültür, sanat ve edebiyat alanındaki gelişimine katkı sağlamak olduğunu söyledi.
Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal
'ın da bu konuda büyük desteğini gördüklerini aktaran Demir, "Almanya
örneği üzerinden çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyoruz. Bu etkinliğimizde 1980 sonrası şiir ve darbelerin edebiyat ile sanata yansımasını konuştuk. Biz de bu etkinliğe akademik olarak elimizden gelen desteği sunmaya çalışıyoruz. Bundan sonra bu etkinlikte her ay farklı bir konuyu işleyeceğiz." diye konuştu.
İpekyolu,Van,12 Eylül
08 Aralık 2018 Cumartesi 16:22