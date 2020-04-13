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Vanlılar sokağa çıkma yasağının ardından şehir merkezine indi

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 2 gün süreyle il sınırları içinde getirilen sokağa çıkma yasağının sona erdiği günün ardından Van halkı kentin en işlek caddelerinde yoğunluk oluşturdu.

13.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:35
Vanlılar sokağa çıkma yasağının ardından şehir merkezine indi
İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 2 gün süreyle il sınırları içinde getirilen sokağa çıkma yasağının sona erdiği günün ardından Van halkı kentin en işlek caddelerinde yoğunluk oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2 gün süreyle il sınırları içinde getirilen sokağa çıkma yasağı, gece 00.00 itibariyle son bulmuştu. Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının son bulmasının ardından Van'daki en işlek cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korona virüsü nedeniyle tedbirler sürüyor. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü, Türkiye'de de tedbirler alınmasına neden oldu. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca geçtiğimiz cuma gecesi büyükşehirlerde 48 saat sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Yasak kapsamında hafta sonu hayalet şehre dönen Van'da bugün vatandaşlar şehir merkezine indi.

Yoğun caddelerde sosyal mesafeye dikkat edilmesi noktasında çok sayıda polis ekibi görev alıyor. Ekipler, kısıtlama getirilen Cumhuriyet Caddesi'nde sosyal mesafe kuralına uymayarak yan yana yürüyen vatandaşları ikaz ediyor. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Van, Güncel
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