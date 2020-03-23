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Vanlılar sokağa çıkmaya devam etti, banklar kaldırıldı

VAN'da koronavirüs tedbirlerine rağmen vatandaşlar sokağa çıkmaya devam edince Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatı ile parklardaki banklar kaldırıldı.

23.03.2020 12:55 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:56
Vanlılar sokağa çıkmaya devam etti, banklar kaldırıldı

VAN'da koronavirüs tedbirlerine rağmen vatandaşlar sokağa çıkmaya devam edince Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatı ile parklardaki banklar kaldırıldı.

Koronavirüse karşı yapılan 'evde kal' çağrısına rağmen Van 'da vatandaşlar dışarı çıkmaya devam ediyor. Her türlü uyarıya rağmen vatandaşların sokak ve ceddeleri doldurması üzerine Büyükşehir Belediyesi, parklardaki bankları kaldırdı. Banklarda oturanlardan ise evlerine gitmeleri istendi.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Mehmet Kaptanoğlu, belediyelerin vatandaş odaklı çalışan kuruluşlar olduğunu belirterek,"Bizler de bu parkları, bahçeleri yaparken vatandaşımızın eğlenmesi, oturup dinlenmesi için yaptık. Fakat son gelişmelerden sonra vatandaşın hizmetine sunulan bankları, vatandaşımızın sosyal mesafesini koruma adına kaldırmak durumunda kaldık. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu kapsamda 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız dışarı çıkamayacaklar. Fakat, 65 yaş altı vatandaşlarımızın da parklarda koronavirüs yayılımını önleme adına oturmalarını engellemek için banklarımızı kaldırmak durumunda kaldık. Van'da Büşükşehir Belediyesi bünyesinde 19 park var.  Şu ana kadar 4 parktaki bankları kaldırdık. Dabbaoğlu, Musa Anter, Ahmedi Hani ve Demokrasi parklarındaki bankları kaldırdık. Yoğunluk olan parklardan başladık. Diğer parklarımızdaki bankları da kaldırıcağız. Ricamız acil olmadıkça vatandaşlarımız dışarı çıkmasın" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Emin Bilmez, Koronavirüs, Van, Güncel

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