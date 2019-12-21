Haberler » Güncel » Vanlılardan kitap fuarına yoğun ilgi - Haber

Vanlılardan kitap fuarına yoğun ilgi

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Van Kitap Fuarı" yoğun katılımla devam ediyor.

21.12.2019 17:14 | Son Güncelleme: 21.12.2019 17:46 Vanlılardan kitap fuarına yoğun ilgi
Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Van Kitap Fuarı" yoğun katılımla devam ediyor.
Kentteki Fuar Kongre Merkezi'nde 13 Aralık'ta kitapseverlere kapılarını açan fuar, 7'den 70'e her kesimden ilgi görüyor.
Bölgenin en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyan ve şiir dinletileri, panel ile söyleşilerin de yapıldığı fuarda, 300 yayın evinin standı yer alıyor.
Kitapseverler, 300 yazar ve şairin bulunduğu fuardan aldıkları kitapları da imzalatmak için uzun kuyruklar oluşturdu.
Yazar Beyza Alkoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yöre insanının fuara yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Burada olmaktan oldukça memnunum. Sizlerin de gördüğü gibi çok güzel bir ilgi var. Her şey çok güzel gidiyor. Çok sıcak ve samimi bir ortam var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Fuarı ziyaret eden Alaattin Kızıltaş da yeni neslin kitaba ilgisinden memnun olduğunu aktararak, "Fuar çok mükemmel. Güzel bir ilgi var. Buradaki ortam adeta insanı büyülüyor." ifadelerini kullandı.
Fuar, yarın akşam sona erecek.

Van, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:01   Mardin'de 3 gündür haber alınamayan çiftin aracı bulundu-ek - Haber
18:01   Araçları çekilenlere önemli uyarı... her yerden her araç çekilemez -1 - Haber
18:01   Denizli bbp genel başkanı destici libya'ya asker göndermemiz gerekirse elbette göndereceğiz - Haber
18:01   Gaziantep-gaziantep halkı 'düşük porsiyon' istemiyor-ek röportajlar - Haber
17:55   Varto'da termal sular kullanıma kazandırılacak - Haber
17:00   CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga - Haber
17:00   Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı - Haber
16:34   Son dakika: Libya ile askeri iş birliği anlaşması teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi - Haber
16:16   Oğullarından birini öldürüp ikisini yaralayan baba tutuklandı - Haber
15:58   İstanbul'daki havalimanlarında göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3'ü polis, 4 kişi tutuklandı - Haber
21.12.2019 18:01:52