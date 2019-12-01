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Vanspor FK: 3-1

STAT: Gençlik MerkeziHAKEMLER: Egemen Artun, Hasan Erdoğan, Ertan DemirciBİREVİM ELAZIĞSPOR: Ahmet- Onur, Yiğitcan, Murat, Kadir Bekmezci, Ömer, Cengizhan (Dk.90 Yusuf), Fırat (Dk.63 İzzet), Hebat, Murathan, Kadir Taşoğlu (Dk.90 Serdar)VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ: Asil- Emrah (Dk.

01.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:53Vanspor FK: 3-1

STAT: Gençlik Merkezi

HAKEMLER:  Egemen Artun, Hasan Erdoğan, Ertan Demirci

BİREVİM ELAZIĞSPOR: Ahmet- Onur, Yiğitcan, Murat, Kadir Bekmezci, Ömer, Cengizhan (Dk.90 Yusuf), Fırat (Dk.63 İzzet), Hebat, Murathan, Kadir Taşoğlu (Dk.90 Serdar)

VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ: Asil- Emrah (Dk.56 İsmail), Samet, Tunç, Mehmet, Sefa (Dk.38 Batuhan), Oktay, Şerif (Dk.64 Umut), Barış Gök, Barış Sağır, Yakup

GOLLER: Dk.26 Ömer, Dk.32 Fırat, Dk.79 (pen) Kadir Bekmezci ( ), Dk.45 Oktay (Vanspor FK)

SARI KARTLAR:  Fırat, Murathan, Kadir Bekmezci, Cengizhan, Murat, Kadir Taşoğlu, Ömer, Yusuf (Elazığspor), Samet, Umut, Mehmet (Vanspor FK)

KIRMIZI KART: Dk.54 Yakup (Vanspor FK)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 15'inci haftasında Birevim Elazığspor, sahasında Vanspor Kulübü'nü 3-1 mağlup etti.

26'ncı dakikada  Cengizhan'ın ceza sahasına yaptığı ortaya Ömer dokundu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

32'nci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Cengizhan'ın pasına Fırat dokundu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

45'inci dakika Oktay'ın kullandığı serbest vuruşta, top ağlara gitti: 2-1.

79'uncu dakikada ceza sahası içinde rakip savunmanın müdahalesi sonucu Ömer yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Kadir Bekmezci, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

Karşılaşma Elazığspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.


- Elazığ

Kadir Bekmezci, Elazığspor, Futbol, Spor

Kaynak: DHA

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