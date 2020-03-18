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Vanspor FK erteleme maçında galip geldi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor FK, erteleme maçında Ergene Velimeşespor'u 2-1 mağlup etti.

18.03.2020 21:43 | Son Güncelleme: 18.03.2020 21:43
Vanspor FK erteleme maçında galip geldi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor FK, erteleme maçında Ergene Velimeşespor'u 2-1 mağlup etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan maçı bazı vatandaşlar evlerinin balkonundan ve inşaat halindeki binalardan izledi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Vanspor FK ile Ergene Velimeşespor arasında 15 Şubat'ta Van Atatürk Şehir Stadyumunda oynanması planlanan 23'üncü hafta maçı, kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenmişti. Ertelenen müsabaka bugün saat 14.30'da oynandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında futbol müsabakalarında uygulanan seyirci yasağı üzerine Vansporlu bazı taraftarlar stadyuma giremeyince, karşılaşmayı stadyumun arka tarafında bulunan inşaat halindeki binaların üst katlarından ve kendi evlerinin balkonlarından izledi.Ev sahibi ekibin gollerini Oktay Aydin ile Samet Cantürk kaydederken, Ergene Velimeşespor'un tek golü ise Kadir Yurttadur'dan geldi. Vanspor, bu sonuçla 44 puanla 7'inci sırada play-off umutlarını sürdürürken, Ergene Velimeşespor da 10'uncu sıradaki yerini korudu.


Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Koronavirüs, Spor

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