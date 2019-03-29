Vantb'den İstihdam Seferberliğine Destek

Kaynak: İHA

Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, 'Burası Türkiye Burada İş Var' sloganıyla başlatılan istihdam seferberliği 2019 kampanyasına destek verdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde hazırlanan "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla başlatılan istihdam seferberliği 2019 programına bir destek de VANTB'den geldi. VANTB'de düzenlenen basın toplantısında konuşan VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, 21 Ocak 2019 tarihinde TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulunduğunu anımsattı. Başkan Süer, "Cumhurbaşkanımızın bu çağrısının ardından Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ve TOBB Başkanımız 2 hafta boyunca yoğun bir şekilde çalışarak istihdam teşviklerini hazırladılar. Bunlara yönelik yasal düzenleme de hızla Meclisten geçti ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 25 Şubat 2019 tarihinde TOBB Başkanımızın ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ile oda ve borsa başkanlarımızın ve TOBB Sektör Meclisi başkanlarımızın katılımıyla 'Burası Türkiye Burada İş Var' sloganıyla istihdam seferberliği 2019 kampanyası başlatıldı" dedi."İşverenler sadece çalışanın ücretini ödeyecek"İstihdam seferberliği 2019 kapsamında iş dünyasına ve girişimcilere 8 farklı teşvik sunulduğunu ve bunların pek çoğunun tarihi destekler şeklinde olduğuna dikkat çeken Süer, "Bunlardan birincisi; nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devletimiz karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır. 2 bin 021 TL ücret ve bin 113 TL sigorta ve vergiler olmak üzere 3 bin 134 TL'yi devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık bin 113 TL'yi devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz" diye konuştu."İş dünyasına çağrıda bulunuyorum"Konuşmasında iş dünyasına çağrıda bulunan Süer, "İşe alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak. Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık bin 113 TL olan prim ve vergi teşviki 2 bin 712 TL olarak verilecek. Buradan iş dünyasına çağrıda bulunuyorum. Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. İkincisi de; herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz için çok önemli bir destek getirildi. Böylece devletimiz sıkıntılı günümüzde de yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor. Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa; çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeniyor. Yani burada devletimiz işverene diyor ki, düzenini bozma, istihdamı koru. Tüm bu teşviklere ilişkin tüm detaylara istihdamseferberligi.org adresinden ulaşabilmek mümkün" şeklinde konuştu."Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak kazanan siz olun"Verilen teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düştüğünü anımsatan Süer, sözlerini şöyle sürdürdü:"İstihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda onlardan ekstra hassasiyet bekliyoruz. Buradan tüm iş dünyamıza ve işverenlere de çağrıda bulunuyorum. Sizler vasıtasıyla ülke çapında her işverene sesleniyoruz; Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam seferberliği 2019'a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, hem işinizi geliştirin hem ekonominin büyümesine katkınız olsun hem de Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak kazanan siz olun. Dünün en çok kazananları, Türkiye'ye yatırım yapanlar, Türkiye'de istihdam sağlayanlar oldu. Yarının en çok kazananları da bugün Türkiye'ye yatırım yapanlar ve insanımıza istihdam sağlayanlar olacak. Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik ve kaybetmeyeceğiz. Bereketli ve umut dolu bir güne merhaba demek için burada iş var, AŞ var, gelecek var diyoruz." - VAN