Vapur müzisyeni olabilmek için yeteneklerini sergilediler

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları A.Ş.'nin vapur müzisyenleri seçme yarışmasında 82 müzisyen jüri karşısına çıktı.İBB şirketi Şehir Hatları A.Ş.'nin vapurlardaki müzik kalitesini artırmak amacıyla başlattığı yarışmanın ikinci etabına geçildi. Şehir Hatları, vapurlarda daha kaliteli müzik yapılması ve standart getirilmesi amacıyla sokak müzisyenlerine çağrıda bulunmuştu. Trompet, gitar, kanun ve perküsyon sanatçılarının da aralarında bulunduğu Beyaz Masa'ya kayıtlı 31 'vapur müzisyeni adayı' ilk seçmeler için geçen hafta salı günü jüri karşısındaydı. Yarışmanın ikinci etabı, bugün Kadıköy 'deki Eminönü Vapur İskelesi'nde bulunan eğitim salonunda yapıldı. Bu etapta halihazırda vapur müzisyenleri havuzunda yer alan 82 müzisyen, 4 kişiden oluşan jürinin karşısına çıktı. Jüri üyesi olarak değerlendirmeleri Şehir Hatları A.Ş. İdari ve Sosyal İşler Sorumlusu ve Vapur Müzisyenleri Koordinatörü Tunç Baydar, Üsküdar Üniversitesi öğretim görevlisi Nazım Çınar, müzisyen ve akademisyen Yusuf Çetin ve gitarist Tümer Uluçınar yaptı.'VAPUR MÜZİSYENLERİ DÜNYADA TEK"Tunç Baydar, 'Biz 2016 yılından itibaren Şehir Hatları'nda vapur müzisyenliği uygulamasına başladık. O günden bu güne çok yol kat edildi. En önemli özelliklerden bir tanesi iyi bir müzik yapmak. Biz buradaki arkadaşlarımızın enstrüman çalmaları ve okumalarına istinaden görüşme ve mülakat neticesinde uygun gördüğümüz müzisyenleri vapura çağırıyoruz ve çalıştırmaya başlıyoruz. Bugünkü seçmemiz, kendi müzisyenlerimizin içerisinde tekrar bir güncelleme diyebiliriz. Kendi müzisyenlerimizden kendisini çok geliştiremeyen ve vapurdaki yolcularımızın bize yaptığı geri dönüşlerden kaynaklı yeni müzisyenler olması düşüncesiyle böyle bir güncelleme yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.Baydar, ?Müzisyen her zaman müzisyendir, bu ayrı bir konu. Fakat farklı mecralarda müzikler yapılıyor. Sokak müzisyenleri var, metrolarda müzisyenler var. Vapur müzisyenlerinin bu konudaki ufak ayrımı şu, biz 15 dakika boyunca yolcularımıza konser veriyoruz. Yolcularımıza konser tadında yolculuk yaptırıyoruz. Bunun en büyük farkı vapur müzisyenlerinin dünyada tek olmaları. Şehrin içerisinden bir deniz geçiyor ve bir ulaşım sektörü var. Bu ulaşım sektöründe de müzik yapan tek insanlar bu arkadaşlar. Yeni müzisyen alım mülakatlarımız mart ayına kadar devam edecek. Mart ayından sonrada uzun bir süre müzisyen almayı planlamıyoruz" diye konuştu.'BENİM İÇİN KENDİMİ İFADE ETME ŞEKLİ"Seçmelere gelen Hilal Nalbant, 'Vapur müzisyenliği benim için kendimi ifade etme şekli diyebilirim. Vapurda olması benim için bir ayrıcalık, çünkü denizi çok seviyorum ve aynı zamanda İstanbul 'un en değerli kıymetlerinden birisinin deniz ile vapur yolculukları olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle orada bir de şarkı söylemek, yani sanat yapmak benim için çok ayrıcalıklı bir şey. Biz bu işe ilk başladığımızda izinsizdik ve biraz kural ihlalleri yapıyorduk. Fakat sonradan yapılan düzenleme ile her şey çok daha tatlıya bağlandı. Ben 4-5 yıldır vapur müzisyenliği yapıyorum. Bir süredir de izinli şekilde vapur müzisyenliği yapmaya devam ediyorum. Bugün de bir önemli sınavımız var, Daha doğrusu vapur müzisyenleri elemesi var. İçeride şu anda hocalarımız var, bizleri sınayacaklar. Amaç bu işin kalitesini arttırmak. Umarım bundan sonraki süreçte de devam ederim" dedi.'KAPTAN OLAMADIM AMA DENİZİN ÜSTÜNDE MÜZİK YAPIYORUM"Bir senedir vapur müzisyenliği yapan Mehmet Derya Bozkurt ise, 'Hepimiz burada toplandık. Bakalım jüri nasıl değerlendirecek. Denizin üstünde müzik yapmak çok keyifli. Babam ve annemin babası kaptandı. Birçok seyahate gittik. Babama 'baba ben de senin gibi kaptan mı olacağım' derdim, 'hayır oğlum, sen özgür bir ruhsun' derdi. Beni müzikle büyüttü. Denizin üstünde müzik yaparken hep o aklıma geliyor. Ben kaptan olmadım ama denizin üstünde müzik yapıyorum. İnsanlarla müziği paylaşmak çok hoş. Hepimiz için hakkımızda hayırlısı olsun" diye konuştu.'BİR AKBİL KARŞILIĞINDA BOĞAZIN ORTASINDA MÜZİK"İki senedir vapur müzisyenliği yapan Elanur Akbulut da, 'Vapur müzisyenliği benim için çok şey ifade ediyor. Çünkü vapurda müzik yaparken, gün içerisinden yanınızdan binlerce yolcu geçiyor. Binlerce yolcu, binlerce hikaye demek ve hepsine hitap etmek, hislerine dokunmak çok güzel bir şey. Vapur müzisyenliği çok ayrı bir şey. Bir akbil karşılığında boğazın ortasında müzik yapıyorsunuz. Herhangi bir sahne baskısı yok ve insanlar orada yolculuk yaparken sizi dinliyorlar. Özellikle müzik dinlemek için gelmiyorlar oraya ve bu yüzden o ruh kaybolmuyor. İnsanlara iş çıkışında, yorgunluklarında, okula giderken anlık mutluluklar yaşatmak çok güzel bir şey. Bizim için vapur müzisyenliği çok özel, geri dönüşleri çok güzel oluyor. Orada şu anda sınav gibi bir şey var ve bizim de elenme durumumuz var. Hayırlısı olsun" dedi.SEÇMELER ÖNÜMÜZDEKİ AY DA DEVAM EDECEKBeyaz Masa'ya yapılan başvurular önümüzdeki ay da değerlendirilmeye devam edecek. 20 yaşın üzerinde, enstrümanına hakim, konservatuar mezunu ya da öğrenci olan adaylar tercih edilecek. Seçmeler tamamlanınca Şehir Hatları A.Ş.'nin müzisyen havuzu yenilenmiş olacak.VAPUR MÜZİSYENLERİ Vapur yolcularına müziği hissederek, İstanbul'u seyretme fırsatı sunan müzisyenler, Şehir Hatları'nın Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy ve Üsküdar-Eminönü vapurlarında farklı enstrümanlar çalıyor ve söylüyor. Şehir Hatları'nın verdiği özel kimlikleri bulunan müzisyenler, her gün 09.00-24.00 saatleri arasında müzik yapıyor. Müzisyenlerin çalacağı hatlar, 3 ayda bir değişiyor. Müzisyenler kurayla belirlenen hatlarda, günde 3'er saat çalıyor ve söylüyorlar.