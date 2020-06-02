VAPUR, TRAMVAY, METROBÜS? TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ İÇİNDEN GÖRÜNTÜLER

Toplu ulaşım araçlarında yüzde 50'lik sınırlamanın kaldırılmasının ardından taşıtlardaki yoğunluk araç içerisinden görüntülendi.

02.06.2020 12:17 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:24
Toplu ulaşım araçlarında yüzde 50'lik sınırlamanın kaldırılmasının ardından taşıtlardaki yoğunluk araç içerisinden görüntülendi. Yeni normalleşme adımlarının atıldığı ikinci günde vapur ve tramvayda yoğunluk görülmezken metrobüsün yoğun olması dikkat çekti.
Koronavirüs salgınında vaka sayısındaki düşüşle birlikte Bilim Kurulu'nun talimatları doğrultusunda daha önce valiliklere gönderilen şehir içi toplu taşıma araçları ve personel servislerine araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimat kalktı. Denizyolu ve demiryolu ulaşımlarında bugün yoğunluk olmazken, metrobüs içerisinde sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü.
VAPURDAKİ UYARILAR DİKKATE ALINDI
Kadıköy-Eminönü seferini yapan vapurdaki oturma yerlerine bir dolu bir boş oturulacak şekilde uyarılar konulduğu ve vatandaşların uyarılara dikkat etti. Fakat vapurdan iniş sırasında vatandaşlar, birbirine yakın durarak sosyal mesafe kuralına uymadı.
TRAMVAY İÇİNDE DEZENFEKTAN
T1 Kabataş-Bağcılar hattındaki seferde yolcu yoğunluğu olmadı. Tramvay içine tedbir amaçlı dezenfaktan konulması dikkat çekti. Vatandaşlar tramvay içindeki sosyal mesafe uyarılını dikkate alarak iki kişilik oturma yerlerinde tekli bir şekilde oturdu. Ayrıca tramvay içine yolcuların sosyal mesafe kuralına uyması için Burada durunuz şeklinde yaklaşık 1 metre arayla yazılar yapıştırıldı.
METROBÜSTE KURAL TANINMADI
Zincirlikuyu-Beylikdüzü istikametinde sefer yapan metrobüslerde ise benzer uyarıların hala asılı olduğu görülürken, yolcular kurala aldırış etmedi. Sosyal mesafe kuralına uymayan yolcular, metrobüs içinden görüntülendi. VAPUR, TRAMVAY, METROBÜS? TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ İÇİNDEN GÖRÜNTÜLER

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel, Haber

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