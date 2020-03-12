Vapur ve meydanda İstiklal Marşı okuyan öğrenciler, İzmirlileri duygulandırdı
İzmir'de, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü kapsamında vapur ve meydanda marşı okuyan lise öğrencilerine, vatandaşlar alkışlarıyla destek verdi.
12.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:58
İzmir 'de, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü kapsamında vapur ve meydanda marşı okuyan lise öğrencilerine, vatandaşlar alkışlarıyla destek verdi.
Bornova Birikim Okullarında eğitim gören 10 lise öğrencisi, üzerinde İdlib'de şehit olan askerlerin isimlerinin yazılı olduğu tişörtler, ellerinde Türk bayraklarıyla Konak-Karşıyaka arasında sefer yapan vapura bindi.
Öğrencilerden biri İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını okumaya başladı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında diğer öğrenciler de marşın kalan kıtalarını okudu.
Bazı vatandaşlar gözyaşını tutamazken, bazıları da bu anı cep telefonuna kaydetti.
İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının okunmasının ardından, İzmirliler öğrencilere alkışlarıyla destek verdi.
Vapurdaki bir yolcu da "Size kurban olurum." diyerek öğrencileri kutladı.
Öğrenciler, daha sonra Konak Meydanı'ndaki tarihi Saat Kulesi önünde de aynı etkinliği gerçekleştirdi.
Buradaki vatandaşlar da lise öğrencilerini duyarlılıklarından dolayı alkışladı.
Bornova Birikim Okullarında eğitim gören 10 lise öğrencisi, üzerinde İdlib'de şehit olan askerlerin isimlerinin yazılı olduğu tişörtler, ellerinde Türk bayraklarıyla Konak-Karşıyaka arasında sefer yapan vapura bindi.
Öğrencilerden biri İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını okumaya başladı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında diğer öğrenciler de marşın kalan kıtalarını okudu.
Bazı vatandaşlar gözyaşını tutamazken, bazıları da bu anı cep telefonuna kaydetti.
İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının okunmasının ardından, İzmirliler öğrencilere alkışlarıyla destek verdi.
Vapurdaki bir yolcu da "Size kurban olurum." diyerek öğrencileri kutladı.
Öğrenciler, daha sonra Konak Meydanı'ndaki tarihi Saat Kulesi önünde de aynı etkinliği gerçekleştirdi.
Buradaki vatandaşlar da lise öğrencilerini duyarlılıklarından dolayı alkışladı.
Kaynak: AA
Manşet
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