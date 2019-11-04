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Vapurda kadınları taciz eden adam için 6 yıla kadar hapis istendi

İstanbul'da Karaköy-Kadıköy vapurunda kadınlara yönelik, "zincirleme cinsel taciz" suçunu işlediği öne sürülen Rıza E. hakkında 3 ay 15 günden 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

04.11.2019 16:41

Karaköy- Kadıköy vapurunda 7 Ekim 2019 tarihinde kadınlara yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Rıza E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Rıza E. hakkında, iki kadın yolcuya yönelik eylemi nedeniyle, "Zincirleme cinsel taciz" suçundan iddianame düzenlendi .Rıza E. hakkında 3 ay 15 günden 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Rıza E. hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelinin 7 Ekim 2019 tarihinde Karaköy-Kadıköy vapurunda yolculuk eden iki kadına yönelik cinsel taciz suçunu işlediği belirtiliyor. İddianamede Rıza E. için, "Zincirleme cinsel taciz" suçundan 3 ay 15 günden 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 68. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Karaköy-Kadıköy vapurunda iğrenç bir olay yaşamıştı. Sapık adam, kadınlara bakarak vapurun içinde açık açık mastürbasyon yaptı. O anları cep telefonu kamerasına kaydeden kadın ise görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Kadıköy vapurunda kadınlara bakarak mastürbasyon yapan sapık, il değiştirmesine rağmen yakalandıKadıköy vapurunda kadınlara bakarak mastürbasyon yapan sapık, il değiştirmesine rağmen yakalandı

Vapurda kadınları taciz eden adam için 6 yıla kadar hapis istendi

İstanbul, Kadıköy, Karaköy, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


YORUMLAR (7)
AY YILDIZ:Türkiye''de cahiller ve sapiklar bol
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ADAM:Hukukçu değilim, hukukun amacının kamu vicdanını rahatlatmak olmadığını da biliyorum. Ama ne bileyim, aleni bir şekilde sapık ve ''bozuk tohum'' olan bir insan muhtemelen hapis bile yatmayacak. Yani TCK''dan aleni bir suç işlemediğimiz sürece toplumsal yapıyı ve ahlakı bozabileceğimiz anlamı mı çıkıyor? Birinin canını yakması mı bekleniyor bu adamın? Adalet ancak ondan sonra mı gelecek? Aleni suça meyilli diye toplumdan soyutlanma diye bir şey yok mu hukukta? Dediğim gibi, bilemiyorum
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3 0
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BB:Bu işin kadını erkeği yok ahlaksız her yerde ahlaksız ister erkek ister kadın olsun öncelikle fuhuş yapan kadınları içeri atın bence
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1 4
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THFGHN:milletin karısına kızına tacizin affı olmaz.
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GERÇEK:Kendi vücudu kendi kararı size ne. Asıl onu videoya çeken sapık kadını içeri atın! İşte kadın egemen hukuk sistemi! Ortaçağa döndük bravo!
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3 8
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SİVASLI:bir sapıkda bu ne beklersın kı dusuncesınden
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KURT BEY:Kendi vücut uymuş, enpati yapsana, kendi yakınlarından en sevdiğini o kızın yerine loy
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