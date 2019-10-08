Haberler » Güncel » Vapurda mastürbasyon şüphelisi, kocaeli'de yakalandı

Vapurda mastürbasyon şüphelisi, kocaeli'de yakalandı

İSTANBUL'da, vapurda kadınlara bakarak mastürbasyon yaparken görüntülenen Rıza E. (31), Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yakalandı.

08.10.2019 16:03Vapurda mastürbasyon şüphelisi, kocaeli'de yakalandı
İSTANBUL'da, vapurda kadınlara bakarak mastürbasyon yaparken görüntülenen Rıza E. (31), Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yakalandı.
İstanbul'da dün, Kadıköy- Karaköy seferini yapan yolcu vapurunda bir erkek, kadınlara bakarak mastürbasyon yapmaya başladı. Durumu fark eden bir kadın, bu kişinin telefonla görüntülerini çekip, sosyal medyadan paylaştı. Olay büyük tepki çekerken, polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Polis, şüphelinin Rıza E. olduğunu, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunduğunu saptadı. Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Rıza E.'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Çocuğun cinsel istismarı ve rahatsız etme suçlarından sabıkası bulunan Rıza E., görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu itiraf etti.
Rıza E., işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Kadıköy Asayiş Büro ekiplerine teslim edildi.



Çayırova, İstanbul, Kocaeli, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:01 Milli savunma bakanlığı'ndan 'güvenli bölge' için hazırız mesajı
22:00 Sitenin bahçesine düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
21:59 Otomobille çarpışan kamyonet pastane bahçesine girdi
21:58 Milli savunma bakanlığı'ndan 'güvenli bölge' için hazırız mesajı
21:56 TBMM Başkanı Şentop: "(ABD Başkanı Trump'ın sözleri) Bu tür sözlerin ABD iç politikasıyla alakalı...
21:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
21:54 Çankırı'da otomobil traktörün römorkuna çarptı: 2 ölü, 1 yaralı