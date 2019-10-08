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Vapurda taciz iddiasına gözaltı

Vapurda 2 kadını taciz ettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

08.10.2019 18:13
Vapurda 2 kadını taciz ettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaköy-Kadıköy vapurunda sefer sırasında 2 kadın yolcunun taciz edildiği iddiasına ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntüleri inceledi.
Görüntülerdeki kişinin R.E. (31) olduğunu tespit eden polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde olduğu belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Vapurda taciz iddiasına gözaltı

Karaköy, Güncel

Kaynak: AA

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