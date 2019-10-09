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Vapurda taciz şüphelisi adliyeye sevk edildi

Vapurda 2 kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

09.10.2019 10:33
Vapurda 2 kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Karaköy- Kadıköy vapurunda sefer sırasında 2 kadın yolcunun taciz edildiği iddiasına ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntüleri inceleyen Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki kişinin 31 yaşındaki R.E. olduğunu tespit etmişti.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde olduğu belirlenen şüpheli önceki gün gözaltına alındı.
Şüphelinin, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan ilk sorgusunda görüntülerin kaydedildiği sırada alkollü olduğunu ve kendinde olmadığını belirttiği öğrenildi.
R.E., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Vapurda taciz şüphelisi adliyeye sevk edildi

Emniyet Müdürlüğü, Karaköy, Kadıköy, Güncel

Kaynak: AA

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