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VAPURDAN ATLAYAN KADININ DENİZDEN CESEDİ ÇIKARILDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAKadıköy - Eminönü seferini yapan yolcu vapurundan bir kadın denize atladı.

23.12.2019 23:18 | Son Güncelleme: 23.12.2019 23:18 VAPURDAN ATLAYAN KADININ DENİZDEN CESEDİ ÇIKARILDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Kadıköy - seferini yapan yolcu vapurundan bir kadın denize atladı. Vapurda bulunan yolcuların ihbarı üzerine deniz polisleri kadını arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmaların ardından kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kadıköy Eminönü seferi yapan bir yolcu vapurunda meydana geldi. Vapurda yolculuk yapan bir kadın denize atladı. Olayı gören yolcuların ihbarı üzerine bölgeye deniz polisleri sevk edildi. Yapılan aramalar sonucunda kadının cansız bedenine ulaşıldı. Kadının cenazesi Harem'de bulunan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü tahlisiye istasyonuna getirildi. Olay yeri inceleme polislerinin yaptığı çalışmalarda ölen kadının 35 yaşlarında olduğu ve üzerinde kimliğinin olmadığı öğrenildi. İncelemelerin ardından kadının cenazesi Üsküdar Abdulhamithan Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Harem istasyonundan görüntüler

-Harem istasyonundaki kıyı emniyet tekneleri

-İstasyonda bulunan deniz polislerine ait botlar

-Genel ve detay

 



Eminönü, Güncel

Kaynak: DHA

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