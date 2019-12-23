Vapurdan atlayan kadının denizden cesedi çıkarıldı

KADIKÖY - Eminönü seferini yapan yolcu vapurundan bir kadın denize atladı. Vapurda bulunan yolcuların ihbarı üzerine deniz polisleri kadını arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmaların ardından kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kadıköy Eminönü seferi yapan bir yolcu vapurunda meydana geldi. Vapurda yolculuk yapan bir kadın denize atladı. Olayı gören yolcuların ihbarı üzerine bölgeye deniz polisleri sevk edildi. Yapılan aramalar sonucunda kadının cansız bedenine ulaşıldı. Kadının cenazesi Harem'de bulunan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü tahlisiye istasyonuna getirildi. Olay yeri inceleme polislerinin yaptığı çalışmalarda ölen kadının 35 yaşlarında olduğu ve üzerinde kimliğinin olmadığı öğrenildi. İncelemelerin ardından kadının cenazesi Üsküdar Abdulhamithan Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

- İstanbul