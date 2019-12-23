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Vapurdan düşen kadın yaşamını yitirdi

İstanbul'da Harem açıklarında vapurdan denize düşen kadın hayatını kaybetti. Olayın intihar mı, kaza mı, yoksa cinayet mi olduğu polis ekiplerince çok yönlü olarak araştırılıyor.

23.12.2019 22:11 | Son Güncelleme: 23.12.2019 23:05

Üsküdar Harem açıklarında meydana gelen korkunç olayda bir kadın vapurdan denize düşerek hayatını kaybetti.

KURTARMA ÇABALARI YETERSİZ KALDI

Olay, saat 20.30 sıralarında Üsküdar ilçesi Harem açıklarında meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kadın, Kadıköy- hattında çalışan vapur Harem açıklarına geldiğinde denize düştü. Vapurdaki ve kıyıdaki vatandaşların kadını kurtarma çabaları yetersiz kalırken, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Kıyı Emniyetine bağlı ekipler kadını denizden çıkarttı.

KAZA MI, CİNAYET Mİ, İNTİHAR MI OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Kıyıdaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadının cansız bedeni Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın intihar mı, kaza mı, yoksa cinayet mi olduğu polis ekiplerince çok yönlü olarak araştırılıyor.

Vapurdan düşen kadın yaşamını yitirdi

İstanbul, Eminönü, Kadıköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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