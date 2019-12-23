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Vapurdan düşen kadın yaşamını yitirdi

İstanbul'da vapurdan denize düşen kadın hayatını kaybetti.

23.12.2019 22:36 | Son Güncelleme: 23.12.2019 22:37
'da vapurdan denize düşen kadın hayatını kaybetti.
Olay, saat 20.30 sıralarında Üsküdar ilçesi Harem açıklarında meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kadın, Kadıköy- hattında çalışan vapur Harem açıklarına geldiğinde denize düştü. Vapurdaki ve kıyıdaki vatandaşların kadını kurtarma çabaları yetersiz kalırken, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Kıyı Emniyetine bağlı ekipler kadını denizden çıkarttı. Kıyıdaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadının cansız bedeni Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın intihar mı, kaza mı, yoksa cinayet mi olduğu polis ekiplerince çok yönlü olarak araştırılıyor.
(İHA)
Vapurdan düşen kadın yaşamını yitirdi

İstanbul, Eminönü, Kadıköy, Güncel

Kaynak: İHA


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