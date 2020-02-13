Haberler » Spor » VAR'da devrim gibi karar! İtiraz hakkı geliyor - Spor

VAR'da devrim gibi karar! İtiraz hakkı geliyor

İtalya Futbol Federasyonu, VAR'ın devreye girmediği pozisyonlarda kulüplere VAR'a itiraz etme hakkı tanınması için FIFA'ya teklifini sundu.

13.02.2020 22:33 | Son Güncelleme: 13.02.2020 23:07

Futbol Federasyonu, VAR sisteminde takımlara "itiraz hakkı verilmesi" önerisini FIFA'ya sunduğunu ve testlerin Serie A'da yapılmasına hazır olduklarını açıkladı. Onay verilirse, kulüpler VAR'a başvurulmayan pozisyonlarda itiraz ederek, hakemlerin pozisyonu tekrar incelemesini isteyebilecek. Federasyonun yaptığı açıklamada, bu yenilikle birlikte tartışmaların azalacağı kaydedildi. Öte yandan Serie A takımlarının da bu kararı desteklediği ve FIFA'nın IFAB ile yapacağı görüşmeler sonrasında olumlu cevap vermesinin beklendiği belirtildi.

NBA'DE KULLANILIYOR

NBA'de, bu sezon başlayan uygulamayla, koçlara 1'er itiraz hakkı verildi. Hakemler hocaların itirazlarını ekrandan izliyor ve kararı açıklıyor.

(Sporx)

VAR'da devrim gibi karar! İtiraz hakkı geliyor

Futbol Federasyonu, İtalya Serie A, İtalya, Spor


HABER YORUMLARI (2)
İTİRAZ HAKKI OLSUN:itiraz hakkı olmasına olsun ama inceleyecek kişiler objektif karar verecek mi. . . itiraz olmadan gördükleri halde müdahale etmiyorlarsa, itiraza da bir kılıf bulup kendi bildiklerini okumaya devam ederler. . . bence itiraz hakkını tarafsız bir merkez incelesin, haklı ise de itiraz hakkı korunsun
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
SPORSEVER:maç esnasında şüpheli durumlarda itiraz geri çevrilmemeli derhal vara başvurulmalı, kaybedilen süre de saniye saniyesine oynatılmalı
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
14.02.2020 00:04:27