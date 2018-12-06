Var Kararı Soyunma Odasından Döndürdü!

Fransa
Ligue 1'in 16. haftasında Bordeaux
ile Saint-Etienne takımları arasında oynanan maçta daha önce görülmemiş bir 'VAR' uygulaması yaşandı.
Karşılaşmanın 75. dakikasında Bordeaux'nun Senegal
asıllı Fransız futbolcusu Younousse Sankhare, hakem Clement Turpin'den önce direkt kırmızı kart gördü.
Gördüğü kırmızı kartın ardından soyunma odasının yolunu tutan ve içeriye giren Younousse Sankhare, daha sonra ise geri çağrıldı.
Maçın hakemi Clement Turpin oyunu başlatmadan önce VAR'a gitti ve kararını değiştirerek Younousse Sankhare'ye gösterdiği kırmızı kartı iptal ederek sarı karta çevirdi.
Mücadeleyi ise Bordeaux, 90. dakikada attığı golle 3-2 kazandı.
Not: Görüntü beIN
Sports'tan alınmıştır.
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Fransa,Saint Etienne,Bordeaux
06 Aralık 2018 Perşembe 05:47