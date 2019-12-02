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VAR, Mario Gomez'in 3 golünü iptal etti!

Stuttgart'ın Sandhausen'e 2-1 yenildiği maçta görülmemiş bir olay yaşandı. Beşiktaş'ın eski oyuncusu Mario Gomez'in attığı 3 golde geçersiz sayıldı. Maç sonunda konuşan Gomez, "Hakem 3 golde de 3 santimle ofsaytta olduğumu söyledi." dedi.

02.12.2019 18:09 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:09VAR, Mario Gomez'in 3 golünü iptal etti!

Bundesliga 2 ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen eski Beşiktaşlı Mario Gomez dün inanılmaz bir olay yaşadı. Sandhausen karşısında, Gomez 11. dakikada rakip ağları sarstı fakat gol VAR'ın verdiği ofsayt kararıyla iptal oldu. İlk yarının uzatma dakikalarında Gomez bir gol daha buldu ancak VAR yine ofsayt nedeniyle golü iptal etti.

"HAKEM 3 SANTİMLE OFSAYTTA OLDUĞUMU SÖYLEDİ"

Bu kadarı da olmaz denilirken 71. dakikada Gomez, maçta 3. kez gol diye sevindi. Ancak 3. golde geçerli sayılmadı. Mücadeleyi 2-1 kaybeden Stuttgart'ta 3 golü iptal edilen Gomez son derece öfkeliydi. Gomez açıklamasında, "Bu VAR sistemi tamamen b.k gibi. Hakem 3 golde de 3 santimle ofsaytta olduğumu söyledi." dedi.

TARİHE GEÇTİ

Gomez böylece iptal edilen gollerle hat-trick yapan tarihteki ilk isim oldu.

(Skorer)


Mario Gomez, Spor

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