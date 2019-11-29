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VAR Sertifikasyon Kursları devam ediyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen Video Yardımcı Hakem (VAR) Sertifikasyon Kursları'nın ikinci etabı başladı.

29.11.2019 14:48 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:48VAR Sertifikasyon Kursları devam ediyor
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen Yardımcı Hakem (VAR) Sertifikasyon Kursları'nın ikinci etabı başladı.
Üst klasman yardımcı hakemler ve klasman hakemlerine yönelik olarak düzenlenen, VAR sayısının artırılmasını amaçlayan kursun ikinci etabı, TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleştiriliyor.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, kursun ilk haftasında hakemler, VAR konusunda teorik eğitimlere tabi tutuldu. VAR protokolü, VAR prensipleri ve müdahale çizgisi konularında dersler alan katılımcılar, TFF VAR Merkezi'ni de ziyaret ederek teknoloji ve sistemin kullanımı konusundaki çalışmalarına başladı.
İlerleyen haftalarda simülatör çalışmaları ve saha uygulamalarıyla devam edecek kursun sonunda başarılı olan hakemler, "canlı maç" aşamasına geçecek ve yeterli sayıda deneme karşılaşmasını tamamladıktan sonra, sertifika almaya hak kazanarak VAR olarak görev yapmaya hazır hale gelecek.
MHK tarafından kursa davet edilen hakemler şunlar:
Serkan Ok, Mustafa İlker Coşkun, Erkan Engin, Aleks Taşcıoğlu, Burak Taşkınsoy, Şeref Taştan, Mehmet Cem Satman, Yalçın Taşkınfurat, Ozan Bileyci, Erdinç Sezertam, Erdem Temel, Ömer Tolga Güldibi, Ekrem Kan, Serkan Önsal, Hasan Avcı, Volkan Narinç, Mustafa Aydın, Lütfullah Aslan, Ahmet Turan Timuroğlu, Alim Kandemir, Egemen Artun, Bilal Köseoğlu, Onur Bingöl, Tarık Güldal, Volkan Okur, Veli Karakaya, Cihan Ataş, Levent Balcı, Süleyman Soyutürk, Mustafa Hakan Belder.

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Spor

Kaynak: AA

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