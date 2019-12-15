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Varank: "Benlik davası güdenlerin, hırslarının peşinden gidenlerin şimdi nerede olduklarını...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı Olağan Kongre Delege seçimine katıldı.

15.12.2019 15:41 | Son Güncelleme: 15.12.2019 15:45
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı Olağan Kongre Delege seçimine katıldı. (1)
Varank: "AK Parti, parti içi demokrasiye, katılımcılığa, istişareye en fazla değer veren ülkemizdeki parti"
Varank: "Bizim kongrelerimiz, kendimizi güncellememiz, yenilememiz için bir fırsat. Bildiğiniz gibi biz partimizi kuralı 18 sene oldu. ve 17 senedir iktidardayız. Bu, milletimize hizmet sevdamızda, bu başarıyı yakalamamızdaki en önemli etken aslında kendimizi güncelleyebilme kabiliyetimiz"
Varank: "İnşallah 7. Olağan Kongre'de de Türkiye'nin partisi olan AK Parti'ye liyakatli, ehliyetli ve yeni heyecanlar taşıyacak, tüm Türkiye'den insanları kardeşlerimizi katmış olacağız"
Varank: "Bizim davamız bir benlik davası değildir. Biz, ben değil biz diyebilen bir partiyiz. Zaten benlik davası güdenlerin kendi kişisel egolarının, hırslarının peşinden gidenlerin şimdi nerede olduklarını görebiliyoruz. Partimizde en üst seviyelerde görev almış insanların benlik davası sonucunda şimdi bu kadrolarda yer alma fırsatını kaçırdığını görüyoruz. Çünkü onlar kendi heva ve heveslerinin peşinden gidiyorlar"
Varank:

Mustafa Varank, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

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