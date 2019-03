Varank: "Bu Seçimin Daha Derin Manaları Var"

Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz her ne kadar bu seçimde belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi seçecek olsak da tabii ki bu seçimin özellikle son dönemde yaşanan gelişmelerden ötürü başka manaları var, daha derin manaları var." dedi.Varank, Trabzon'un Hayrat ilçesindeki AK Parti İlçe Başkanlığı önünde parti otobüsünün üzerinden halka hitap etti.AK Parti hükümetinin yaptığı çalışmalara değinen Varank, 17 senedir planlarla projelerle Türkiye'yi, şehirleri kalkındırmakla meşgul olduklarını belirterek, "Bu şehirleri, ülkemizi daha müreffeh seviyeye nasıl getiririz, bunun derdi içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bütün gayretimizi bu yolda sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.Yerel seçimlerin önemine işaret eden Varank, "Tabii önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. Biz her ne kadar bu seçimde belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi seçecek olsak da tabii ki bu seçimin özellikle son dönemde yaşanan gelişmelerden ötürü başka manaları var, daha derin manaları var." diye konuştu.Varank, Yeni Zelanda'da yaşanan saldırıya değinerek, şunları söyledi:"Eminim hepiniz Yeni Zelanda'da yaşanan hadiseyi duymuşsunuzdur. Orada İslam düşmanı, ırkçı bir terörist cuma namazı esnasında camiye girerek 50 Müslüman kardeşimizi şehit etti. Allah hepsine rahmet etsin diyoruz. Tabii bu teröristin arkada bıraktığı bir manifesto var. O manifestoda yazmış ki 'Biz bir gün İstanbul'daki camileri ve minareleri yıkacağız, Ayasofya'yı tekrar kiliseye çevireceğiz ve en azılı, en eski düşmanımız Türklerin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı öldüreceğiz.' Bizim bu coğrafyadaki, bu topraklardaki mevcudiyetimizden rahatsızlık duyanlar var. Yüzyıllardır bunu her ortamda gösteriyorlar. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımıza olur olmaz saldırmalarının tek sebebi de bizim bu coğrafyada temsil ettiğimiz değerleri en yüksek sesle bütün İslam aleminde Sayın Cumhurbaşkanımızın dillendiriyor olması.""Bu seçimleri sadece bir yerel seçim olarak görmemeliyiz"Bakan Varank, "Biz bu seçimleri sadece bir yerel seçim olarak görmemeliyiz, sandığa giderken bunları düşünerek gitmeliyiz. Emin olun Kandil'in gözü bu seçimlerde, Pensilvanya'nın gözü bu seçimlerde, birtakım Batılı çevrelerin ve onların Türkiye'deki maşalarının gözü bu seçimlerde. Sözüm ona en ufak bir zayıflama emaresi gördüklerinde nasıl son 6 senede bu ülkeye tuzaklar kurmaya çalıştılarsa aynı tuzakları yine harekete geçirmek için fırsat kolluyorlar. Ben Hayratlı kardeşlerimin bu fırsatı onlara vermeyeceğine eminim." diye konuştu.Onun için birtakım söylemlerde bulunanlar olabileceğini belirten Varank, şöyle devam etti:" 'Ben bu dönemde şuradan gireyim de ileride tarafımı değiştiririm. Ben de Sayın Cumhurbaşkanımızı aslında seviyorum. X partisinden seçileyim sonra ben aslıma dönerim' diyenler olabilir ama bunlara asla itibar etmemeniz lazım. Çünkü 31 Mart'ta herkes şunu görecek; Hayrat Cumhurbaşkanının yanındaydı ama bu seçimde Allah muhafaza başka bir tarafa yöneldi mi? Dolayısıyla biz onlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Sizler her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durdunuz, bu seçimde de Cumhur İttifakı'yla onun arkasında dimdik duracaksınız.""Planlarımız, projelerimiz hazır"Plan, proje ve Trabzon'a yapılacaklar açısından hiçbir sıkıntıları olmadığını vurgulayan Varank, "Planlarımız, projelerimiz hazır. Salih Başkanımızın da planı, projesi hazır. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idareleri bizim Bakanlığımızın uhdesine geçti. Dolayısıyla yerelde Murat Başkanımızın da Salih Başkanımızın da bütün projelerini takip etmek benim görevim. İnşallah onları kendi görevim gibi takip edeceğim, burada onları hayata geçireceğiz." dedi.Varank, Türkiye'de 11 ilin "cazibe merkezleri destekleme programları" kapsamında olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:"Biz buraya inşallah Trabzon'umuzu da ekliyoruz. Oradan da biz şehrimize daha fazla imkanı, daha fazla desteği vermiş olacağız. İnşallah 31 Mart'ta Salih Başkanımızı da Murat Başkanımızı da sandıktan en büyük destekle çıkarmaya var mısınız? 31 Mart'ta yine Sayın Cumhurbaşkanımızın yüzünü ağartacak bir sonucu tüm Türkiye'ye ilan etmeye var mısınız? Allah tekrar razı olsun diyorum. İnşallah 31 Mart'ta gözümüz, kulağımız Hayrat'ta olacak, Trabzon'da olacak, buradan gelecek müjdelerde olacak."Konuşmaların ardından Bakan Varank, ilçedeki esnafa da ziyarette bulundu ve vatandaşlarla sohbet etti.Bakan Mustafa Varank'a, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar ve Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu eşlik etti.