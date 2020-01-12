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Varank: "Bu sene teşviklerimizi daha esnek bir yapıya kavuşturacağız"

Toplantıya katılanlardan görüntüler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması GÜMÜŞHANE - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gümüşhane'de sanayicilerle istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

12.01.2020 12:24 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:26
Toplantıya katılanlardan görüntüler
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
GÜMÜŞHANE - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'de sanayicilerle istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi. (3)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Gümüşhane'nin en büyük kamu yatırımlarından biri olan İş Geliştirme Merkezinin resmi açılışını yapacağız. 8-8,5 milyon avroluk bu yatırım, Bakanlığımızın Rekabetçi Sektörler Programı sayesinde hayat buldu. Biz buraya şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ın ismini vermek istiyoruz. Biz şehidimizin aziz hatırasını bu merkezde yaşatmak istiyoruz."
Varank:

Mustafa Varank, Gümüşhane, Güncel

Kaynak: AA


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