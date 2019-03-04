Varank: "Chp, Türkiye'ye Yönelik Saldırılarda Yerli ve Milli Bir Tavır Takınsaydı Beka Meselemiz...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, Hak-İş Konfederasyonu Aydın
Temsilciler Toplantısına katıldı. (2)
"Sadece kendi isteklerini dillendiren toplumun sorunlarına sağır kalan sendikal anlayışı biz reddediyoruz"
"Hak-iş'in Cumhur İttifakı'na verdiği desteği ben çok anlamlı ve tarihi bir destek olarak görüyorum"
"Cumhur İttifakı Türkiye
'nin açık bir işgal girişimiyle karşılaştığı 15 Temmuz gecesi sokakta kurulmuş bir ittifaktır. Türkiye'nin varlığını, bağımsızlığını, birliğini, bütünlüğünü savunan bir ittifaktır. Cumhur İttifakı Türkiye'ye kurulan tuzağı görüp Türkiye için gün birlik olma günüdür deyip bir ve beraber olanların ittifakıdır"
"Eğer CHP
, Türkiye'ye yönelik saldırılarda yerli ve milli bir tavır takınsaydı beka meselemiz elbette olmazdı. Eğer Kılıçdaroğlu
15 Temmuz darbesine kontrollü darbe demeseydi, tiyatro söylemlerine alkış tutmasaydı beka meselemiz elbette olmazdı"
"Eğer Kandil
'den talimatlarla yönetilen HDP
ile CHP kolkola girmeseydi bu gizli ve kirli ittifaka İYİ Parti
üzerinden milliyetçi kardeşlerimizi de sürüklemek istemeselerdi beka meselemiz olmazdı"
"Türkiye'ye yönelik saldırıların istisnasız hepsinde alkış tutan bir ana muhalefet olmasa beka meselemiz elbette olmaz, 31 Mart yerel seçimleri de sadece yerel seçimler olarak kalırdı"
Mustafa Varank, Hak İş, Türkiye, Güncel
Kaynak: AA