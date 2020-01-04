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Varank: "Erdoğan devrilir de bize fırsat doğar mı diye ellerini ovuşturanların ne bugünün ne de...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Afyonkarahisar'da düzenlenen, "AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

04.01.2020 15:33 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:38
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Afyonkarahisar'da düzenlenen, "AK Parti İl Teşkilatı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. (2)
"Öncelikle neyi temsil ettiğimizin farkına varmamız gerekiyor. Elbette geçmişte partimizin en üst kademelerine gelip bugün benlik davası peşinde koşanlar, egolarının peşine gidenler, yolunu şaşıranlar çıkabilir. Böylesine büyük bir yapıdan böylesine zayıf halkalar illaki çıkacaktır. Ama siz hiç endişe etmeyin. Gömleğinin ütüsü bozulacak diye kavgaya girişmeyenlerin en kritik zamanlarda dahi konforlu alanlarını terketmeyenlerin, Tayyip Erdoğan canını ortaya koyarken köşede bekleyenlerin, Tayyip Erdoğan devrilir de bize fırsat doğar mı diye ellerini ovuşturanların ne bugünün ne de yarının Türkiyesinde söyleyecek sözleri olmasına imkan yok"
Varank:

Mustafa Varank, Eskişehir, AK Parti, Afyon, Güncel

Kaynak: AA


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