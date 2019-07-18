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Varank: Filyos'ta 1, 5 milyar dolarlık yatırım, 10 bin istihdam hedefliyoruz (2)

FİLYOS TÜRKİYE'NİN PARLAYAN YILDIZI OLACAKSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üç fabrikanın açılışını gerçekleştirdi.

18.07.2019 18:13 Varank: Filyos

FİLYOS TÜRKİYE'NİN PARLAYAN YILDIZI OLACAK
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üç fabrikanın açılışını gerçekleştirdi. Bakan Varank, ardından Filyos Endüstri Bölgesi'ndeki liman inşaatını inceledi. Liman inşaatının fiziki olarak yüzde 80'i aştığını ifade eden Bakan Varank, şöyle konuştu:
"Burası tamamlandığında bölgenin en önemli limanlarından bir tanesi olacak. Buradan Karadeniz'e ve sonra dünyaya açılan bir kapı olarak göreceğiz. Burası Bartın, Karabük ve Zonguldak'a hizmet edecek önemli bir liman. Aynı zamanda karayolu ve demiryolu bağlantılarıyla Türkiye'nin en önemli ticaret merkezlerinden biri haline gelecek. Hemen limanın arkasında endüstri bölgemiz var. Bu bölgeyi biz nitelikli demir çelik yatırımları için merkez haline getirmek istiyoruz. Buranın Türkiye'nin kalkınan ve üreten ekonomisinin en önemli ekosistemlerinden bir tanesi haline getirmek istiyoruz. Buradaki yatırımlar tamamlandığında 10 binden fazla yeni istihdam, 1,5 milyar dolarlık yatırım ve 750 milyon dolarlık bir ihracat ön görüyoruz. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Planlarımız askıda .Yatırımcılar planların tamamlanmasını ve askı sürecinden sonra yatırımlarını yapmak istiyorlar. Oldukça istekli firmalarımız var. Kardemir ve Tosyalı grup olsun burada yatırım yapmak için çalışmalarımızın bir an önce bitmesini bekliyorlar. İnşallah bu bölgeyi Türkiye'nin parlayan yıldızı haline getireceğiz."
Bakan Varank, limanda yaptığı incelemenin ardından Zonguldak'tan ayrıldı.


Kaynak: DHA
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