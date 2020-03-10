Varank: "İki senenin sonunda ülkemizin ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri alanındaki ilk...
Varank: "İki senenin sonunda ülkemizin ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri alanındaki ilk dijital envanter sistemini kurmuş olacağız."
10.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:36
Varank: "İki senenin sonunda ülkemizin ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri alanındaki ilk dijital envanter sistemini kurmuş olacağız."
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Varank: "İki senenin sonunda ülkemizin ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri alanındaki ilk...
Etiketler : Ekonomi
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