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Varank: "İki senenin sonunda ülkemizin ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri alanındaki ilk...

Varank: "İki senenin sonunda ülkemizin ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri alanındaki ilk dijital envanter sistemini kurmuş olacağız."

10.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:36
Varank:
Varank: "İki senenin sonunda ülkemizin ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri alanındaki ilk dijital envanter sistemini kurmuş olacağız."

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi
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