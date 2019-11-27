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Varank, komisyonda bakanlığının bütçe sunumunu yaptı - Makam aracı diyaloğu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yatırım teşviklerinin şeffaf, herkese açık olduğunu belirterek, "Şartları tutan her işletme yararlanıyor.

27.11.2019 09:19 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:21
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yatırım teşviklerinin şeffaf, herkese açık olduğunu belirterek, "Şartları tutan her işletme yararlanıyor. Bakan olarak bu teşvikleri görmüyorum bile." dedi.
Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.
Makam aracı diyaloğu
Yerli otomobile ilişkin sorular üzerine Varank, "Aralıkta ön gösterimi yapılacak. Üretim tesisiyle ilgili birkaç alternatif üzerinde çalışıyorlar şu anda. Bu bir ticari girişim, CEO'su var. Muhtemelen ön gösterimde hikayesini kendisi anlatacaktır. 'de, dünyada satılabilecek bir araç üretmek için çalışıyorlar." yanıtını verdi.
Varank, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, "Meclis'e ithal bir arabayla Mercedes ile geldiniz" sözleri üzerine şöyle konuştu:
"Benim makam aracım Toyota Corolla, hibrit bir araç. Türkiye'de örnek olsun diye bakan olarak hibrit araca biniyorum. Gayet de memnunum, hiçbir sıkıntım yok. Yabancı yatırımcıyı bazen üzüyoruz. Toyota, Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşlarından bir tanesi. Bu aracı yerli olarak Sakarya'da üretiyor, 5 milyar dolar senede ihracat yapıyor. 'Bu aracı banttan indirirseniz, ben örnek olmak için kullanırım' dedim, kullanıyorum."
Varank, komisyonda bakanlığının bütçe sunumunu yaptı - Makam aracı diyaloğu

Mustafa Varank, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


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