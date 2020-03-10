Varank: LPG ve akaryakıt pompalarının periyodik muayenesi 2 yıl içinde yapılacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Ülkedeki 11 bin LPG ve 13 bin akaryakıt istasyonundaki 290 bin pompa ile 25 bine yakın kantarın periyodik muayenesi 2 yıl içinde yapılacak.
10.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:52
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Ülkedeki 11 bin LPG ve 13 bin akaryakıt istasyonundaki 290 bin pompa ile 25 bine yakın kantarın periyodik muayenesi 2 yıl içinde yapılacak." dedi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Mustafa Varank, Ekonomi
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