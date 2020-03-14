Varank: Maskede fiyat oynaklığı arz-talep dengesizliğinden kaynaklanmıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, maske fiyatlarındaki oynaklığın arz talep dengesizliğinden kaynaklanmadığını belirtti.
14.03.2020 15:25 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:25
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, maske fiyatlarındaki oynaklığın arz talep dengesizliğinden kaynaklanmadığını belirtti.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Mustafa Varank, Ekonomi
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