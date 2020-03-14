Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Varank: Maskede fiyat oynaklığı arz-talep dengesizliğinden kaynaklanmıyor - Ekonomi

Varank: Maskede fiyat oynaklığı arz-talep dengesizliğinden kaynaklanmıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, maske fiyatlarındaki oynaklığın arz talep dengesizliğinden kaynaklanmadığını belirtti.

14.03.2020 15:25 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:25
Varank: Maskede fiyat oynaklığı arz-talep dengesizliğinden kaynaklanmıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, maske fiyatlarındaki oynaklığın arz talep dengesizliğinden kaynaklanmadığını belirtti.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Mustafa Varank, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı Ekonomi
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı Ekonomi
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı Ekonomi
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in Ekonomi
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı Ekonomi
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı Ekonomi
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü Ekonomi
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü