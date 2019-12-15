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Varank: "(Meclis'te muhalefet milletvekilleri ile tartışma) O kürsü muhalefet partilerinin...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı Olağan Kongre Delege seçimine katıldı.

15.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 15.12.2019 15:09
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İlçe Başkanlığı Olağan Kongre Delege seçimine katıldı. Bakan Varank, gazetecilerin Meclis'te muhalefet milletvekilleri ile yaşanan tartışmaya ilişkin sorusunu yanıtladı.
Varank: "Tabiri caizse hakkettikleri cevabı alınca olayı başka bir tarafa taşımış oluyorlar. Eğer, Meclis ortamında siyasi soru sorarlar ya da sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret etmeye kalkarlarsa bizler de tabii ki hem bu partinin üyeleri olarak hem de sayın Cumhurbaşkanımızın kabinesinin bir üyesi olarak gerekli cevabı vermek durumundayız. Bundan kimsenin rahatsız olmamak lazım"
Varanak: "Orası Meclis. O kürsü muhalefet partilerinin babalarının tapulu malı değil, Milletin kürsüsü"
Varank:

Mustafa Varank, AK Parti, Çankaya, Güncel

Kaynak: AA


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