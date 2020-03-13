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Varank: "(Sanayi üretimi verileri) Ara malı ve dayanıksız tüketim mallarındaki artışlar...

Varank: "(Sanayi üretimi verileri) Ara malı ve dayanıksız tüketim mallarındaki artışlar performansta etkili oldu.

13.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:00
Varank:
Varank: "(Sanayi üretimi verileri) Ara malı ve dayanıksız tüketim mallarındaki artışlar performansta etkili oldu. Piyasaları yakından takip ediyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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