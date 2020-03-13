Varank: "(Sanayi üretimi verileri) Ara malı ve dayanıksız tüketim mallarındaki artışlar...
Varank: "(Sanayi üretimi verileri) Ara malı ve dayanıksız tüketim mallarındaki artışlar performansta etkili oldu.
13.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:00
Varank: "(Sanayi üretimi verileri) Ara malı ve dayanıksız tüketim mallarındaki artışlar performansta etkili oldu. Piyasaları yakından takip ediyoruz."
Kaynak: AA
Etiketler : Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ekonomi
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Ekonomi
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Ekonomi
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Ekonomi
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Ekonomi
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Ekonomi
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Ekonomi
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı