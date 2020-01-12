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Varank: "(Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi) İlk çağrıya makine sektöründe çıktık"

Toplantıya katılanlardan görüntüler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması GÜMÜŞHANE - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gümüşhane'de sanayicilerle istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

12.01.2020 12:28 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:31
Toplantıya katılanlardan görüntüler
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
GÜMÜŞHANE - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'de sanayicilerle istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi. (2)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi) İlk çağrıya makine sektöründe çıktık. Öyle yoğun bir talep aldık ki sadece tek bir sektör için toplamda 5,3 milyar liralık yatırım başvurusu geldi. Şimdi bu başvuruları değerlendiriyoruz. Sonuçları nisan ayında açıklayacağız ayrıca yılın ilk yarısında kimya, ilaç, tıbbi cihaz, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları gibi alanlarda yeni başvuruları ilan edeceğiz."
Varank:

Mustafa Varank, Gümüşhane, Güncel

Kaynak: AA


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