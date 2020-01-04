Haberler » Güncel » Varank: 'Terör devleti oluşturmak isteyenlere en net cevabı hükümetimiz verdi' - Haber

Varank: "Terör devleti oluşturmak isteyenlere en net cevabı hükümetimiz verdi"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Afyonkarahisar'da düzenlenen, "AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

04.01.2020 15:19 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:23
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Afyonkarahisar'da düzenlenen, "AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. (1)
"İçerde ve dışarda Türkiye'nin ilerlemesinden, milletimizin refahının yükselmesinden hatta devletle milletin hiç olmadığı kadar yakınlaşmasından rahatsız olanlar oldu"
"Gençlik kollarımız teşkilat toplantısında 'Hoşgeldin ya şehr-i Ramazan' pankartı açtı diye bizim partimize kapatma davası açıldı. 30 yıl, 40 yıl önceden bahsetmiyoruz. Şunun şurasında sadece 11 sene önce biz bu hadiseleri yaşadık"
"Yasakçı, ötekileştirici uygulamaları ortadan kaldırmamız yıllarımızı aldı"
"FETÖ mikrobunu temizledikten sonra askeri anlamda da adeta memleketimizi şaha kaldırdık"
"Sınırlarımızda oluşturulmak istenen bir diğer tuzağı bozduk. Terör devleti oluşturmak isteyenlere en net cevabı hükümetimiz verdi"
Varank:

Mustafa Varank, AK Parti, Afyon, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:55   Yarıştıkları öne sürülen motosikletler çarpıştı: 2 ölü (2) - Haber
15:55   Tezkere ile oyunu bozduk, enerjide önemli oyuncu olacağız? - Haber
15:55   Hatay bm'den idlib'e 106 tır insani yardım - Haber
15:55   HOLLYWOOD'UN ÜNLÜ ÇİFTİ BOĞAZ TURUNA ÇIKTI - Haber
15:54   Nazmiye'yi 2 aylık bebeğinin yanında öldüren şüpheli yakalandı (2) - Yeniden - Haber
15:04   Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü - Haber
11:29   Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
4.01.2020 16:01:12