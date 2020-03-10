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Varank: "TSE'yi bölgesel bir marka haline getirmek istiyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın programda konuşması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın TSE muayene aracındaki ölçüm cihazlarını incelemesi TSE Başkanı Adem Şahin'in bilgi vermesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın soruları cevaplaması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA...

10.03.2020 10:51 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:57
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın programda konuşması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın TSE muayene aracındaki ölçüm cihazlarını incelemesi
TSE Başkanı Adem Şahin'in bilgi vermesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın soruları cevaplaması
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi açılış programına katıldı. (2) Varank:

Kaynak: AA

Etiketler : Mustafa Varank, Adem Şahin, Güncel
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