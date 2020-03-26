Varank: "TÜBİTAK COVID-19 PORTALI'nı bugün itibarıyla devreye aldık"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19 tedbirleri kapsamında KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.
26.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:57
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19 tedbirleri kapsamında KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. (2)
Kaynak: AA
Etiketler: Mustafa Varank, Güncel