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Varank: "TÜBİTAK COVID-19 PORTALI'nı bugün itibarıyla devreye aldık"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19 tedbirleri kapsamında KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

26.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:57
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19 tedbirleri kapsamında KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. (2) Varank: ’TÜBİTAK COVID-19 PORTALI’nı bugün itibarıyla devreye aldık’

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Varank, Güncel

Haberin Videosu :

Varank: "TÜBİTAK COVID-19 PORTALI'nı bugün itibarıyla devreye aldık"

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