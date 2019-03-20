Varank: "Tunceli'de Büyük Bir Başarı Hikayesi Yazıldı"

- <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/sanayi-ve-teknoloji-bakani/' title='Sanayi ve Teknoloji Bakanı'>Sanayi ve Teknoloji Bakanı</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/mustafa-varank/' title='Mustafa Varank'>Mustafa Varank</a>'ın konuşması TUNCELİ - Sanayi ve <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/teknoloji-bakani/' title='Teknoloji Bakanı'>Teknoloji Bakanı</a> <a class='keyword' href='/mustafa-varank/' title='Mustafa Varank'>Mustafa Varank</a>, 62 projesinin açılışını yaptı.(3)