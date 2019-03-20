20 Mart 2019, 16:06
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Varank: "Tunceli'de Büyük Bir Başarı Hikayesi Yazıldı"

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması TUNCELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 62 projesinin açılışını yaptı.

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması TUNCELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 62 projesinin açılışını yaptı.(3) Mustafa Varank, Güncel
Kaynak: AA