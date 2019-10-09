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Varank: "Türkiye, kimseye muhtaç olmadan hem kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırır hem de...

İTOB Ticaret Merkezi'nin temel atma töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Plaket takdimi Butona basılması Temel atılması İZMİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İTOB Ticaret Merkezi'nin temel atma törende konuştu.

09.10.2019 11:23
İTOB Ticaret Merkezi'nin temel atma töreni
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
Plaket takdimi
Butona basılması
Temel atılması İZMİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İTOB Ticaret Merkezi'nin temel atma törende konuştu. (4)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Nasıl ki sahada teröristlerin karşısında kahraman ordumuz varsa Türkiye ekonomisini çökertmek isteyenlerin karşısında işte buradaki gibi sağlam ve dirayetli iş dünyamız, emekçilerimiz, güçlü üretim ekosistemimiz var. Türkiye, kimseye muhtaç olmadan hem kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırır hem de ekonomisini korur."
Varank:

Mustafa Varank, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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