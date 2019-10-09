Varank: "Türkiye, kimseye muhtaç olmadan hem kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırır hem de...

İTOB Ticaret Merkezi'nin temel atma töreniSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıPlaket takdimiButona basılmasıTemel atılması İZMİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İTOB Ticaret Merkezi'nin temel atma törende konuştu. (4)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Nasıl ki sahada teröristlerin karşısında kahraman ordumuz varsa Türkiye
ekonomisini çökertmek isteyenlerin karşısında işte buradaki gibi sağlam ve dirayetli iş dünyamız, emekçilerimiz, güçlü üretim ekosistemimiz var. Türkiye, kimseye muhtaç olmadan hem kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırır hem de ekonomisini korur."