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Varank: "(Türkiye'nin Otomobili) Fabrika için ilk hedef Gemlik'te 2020'nin ilk yarısında temel...

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

06.01.2020 11:33 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:37
AA Genel Müdürü Şenol 'nın soru sorması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. (1)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Vatandaşlarımızın 'nin Otomobili'ni destekleme oranı yüzde 97,6, satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "(Türkiye'nin Otomobili) Fabrika için ilk hedef 'te 2020'nin ilk yarısında temel atılıp inşaata başlanması."
Varank:

Mustafa Varank, Türkiye, Kazancı, Gemlik, Güncel

Kaynak: AA


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