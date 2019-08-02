Haberler» Güncel» Haber

Varank ve Kasapoğlu, TUBİTAK Ulusal Gözlem Evi'nde incelemelerde bulundu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın teleskoplarla gözlem yapanlarla sohbet etmesi Toplu fotoğraf çekimi Bakan Varank'ın TUBİTAK Ulusal Gözlem Evi'nde teleskoplarla gözlem yapması ANTALYA - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Antalya'nın Saklıkent bölgesinde düzenlenen TÜBİTAK...

02.08.2019 10:18
Varank ve Kasapoğlu, TUBİTAK Ulusal Gözlem Evi'nde incelemelerde bulundu
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın teleskoplarla gözlem yapanlarla sohbet etmesi
Toplu fotoğraf çekimi
Bakan Varank'ın TUBİTAK Ulusal Gözlem Evi'nde teleskoplarla gözlem yapması ANTALYA - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Antalya'nın Saklıkent bölgesinde düzenlenen TÜBİTAK Ulusal Gözlem Şenliği'ne katıldı. Burada teleskoplarla gözlem yapanlarla sohbet eden Bakan Varank, daha sonra Bakırtepe'de kurulu Ulusal Gözlem Evi'ne geçti. Gözlemevindeki teleskoplarla bir süre gözlem yapan Varank, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mustafa Varank, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:45   13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı
12:44   Türkiye'nin 10. şehir hastanesi hizmette de "10" numara (2)
12:44   Yemen, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona katıldı
12:44   8 ilde 'sahte heyet raporu' operasyonu
12:43   DHA DIŞ - ABD resmi olarak INF'den çekildi
12:43   Gurbetçilerin "dönüş" yolculuğu başladı
12:42   Endonezya'da balıkçı teknesi battı: 4 ölü, 31 yolcu kayıp