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Varank: "Yeni dönemde TSE periyodik muayenelerden sorumlu olacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi açılış programına katıldı.

10.03.2020 10:37 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:42
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi açılış programına katıldı. (1)
Bakan Varank: "Yeni dönemde Bakanlığımız ani denetimlere ve şikayet muayenelerine odaklanırken, TSE periyodik muayenelerden sorumlu olacak." Varank:

Kaynak: AA

Etiketler : Mustafa Varank, Güncel
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