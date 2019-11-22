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Vargeloğlu'ndan Öğretmenler Günü ziyaretleri

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında huzurevleri, emekli ve hasta öğretmenleri ziyaret etti.

22.11.2019 12:35 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:40Vargeloğlu'ndan Öğretmenler Günü ziyaretleri
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında huzurevleri, emekli ve hasta öğretmenleri ziyaret etti.

Vargeloğlu, beraberinde Öğretmenler Günü Kutlama Kurulu ile birlikte yakın zamanda trafik kazası geçiren Safranbolu Ovacuma Ortaokulu Müdürü Ömer Yılmaz'ı evinde ziyaret etti. Ziyarette Okul Müdürü Ömer Yılmaz ile bir süre sohbet eden Vargeloğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti. Öğretmenler Günü Kutlama Kurulu tarafından ayrıca Yücel Huzurevi ve emekli öğretmenler ziyaret edildi. - KARABÜK

Mehmet Fatih, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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