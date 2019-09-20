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'Vargit' çiçekleri açtı, yaylacılara yol göründü

Türkiye'de yoğun olarak Doğu Karadeniz yaylarında görülen ve halk arasında "vargit çiçeği", "mavi yıldız", "güz çiğdemi" olarak adlandırılan çiçekler Giresun yaylalarında yüzünü göstermeye başladı.

20.09.2019 11:04'Vargit' çiçekleri açtı, yaylacılara yol göründü
Türkiye'de yoğun olarak Doğu Karadeniz yaylarında görülen ve halk arasında "vargit çiçeği", "mavi yıldız", "güz çiğdemi" olarak adlandırılan çiçekler Giresun yaylalarında yüzünü göstermeye başladı.

Eylül ayı itibari ile açmaya başlayan çiçekler doğada zamansal dönüşümün göstergesi olarak biliyor. Doğu Karadeniz'in geleneksel yayla kültüründe 'yayladan dönüş' anlamına gelen ve yüzyıllardır bölgede yaylacıları kış ayının girmeye başladığı uyarısını yapan vargit çiçekleri bu yılda açmaya başladı.

Beyaz olarak açmaya başlayan çiçekler mor rengi alarak 15 günlük süre zarfında kendisini gösteriyor. Otlaklarda açan bu çiçekler kışın yaklaştığını, otların artık uzamayacağını ifade ederek yayladan artık göç zamanı geldiğini gösteriyor. - GİRESUN

Doğu Karadeniz, Türkiye, Giresun, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

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