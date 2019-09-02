Haberler» Güncel» Haber

Vargit Zamanı Yunanistan'dan ödülle döndü

Nurdan Tekeoğlu yapımcılığında ve Orhan Tekeoğlu yönetmenliğinde çekilen " Vargit Zamanı" isimli belgesel Yunanistan'da 4. Beyond Borders International Documentary Film Festivali'nden ödülle döndü.

02.09.2019 17:04 Vargit Zamanı Yunanistan'dan ödülle döndü

Ödülün ismi HonourableMention.Yönetmen Orhan Tekeoğlu gösterim sonrası Trabzon'un kültürel değerlerine dair soru yağmuruna tutuldu. Vargit Zamanı 38.İstanbul Film Festivali ile 67.Trento Film Festivali'nde finale kalmıştı.

Jüri'nin ödüle dair açıklaması:

Geleneklerin yıkıcı etkileri, kayıp ve yas tutma uzerine felsefi bir eser.

Bittikten sonrada sizle kalacak bir film .

Sinemasal sadeliğe ve hikaye anlatımına sahip. Bir babanin ölen oğlu icin tuttuğu yası doğanın ritminde anlatıyor.

Ölmüş olan oğlunun anısına eski tahta evindeki odasını yeniden yapıyor .

Filmin her karesinde yaptığı çekimlerle suçluluk duygusunu ve çekilen vicdan azabınıyönetmen Orhan Tekeoğlu çok iyi aktarıyor.


Film Festivali, Orhan Tekeoğlu, Trabzon, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
01:11   Otomobil koyun sürüsüne daldı: 2 yaralı, 10 koyun öldü
01:10   FLAŞ
01:08   Kaş ve Erdek yangınları kontrol altına alındı
01:00   Yemen'de "Ulusal İttifak"tan hükümete destek açıklaması
00:46   Burkina Faso'da darbeci generallere hapis cezası
00:42   Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
00:40   Sudan'da trafik kazası: 15 ölü, 22 yaralı