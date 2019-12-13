Varikosel Nedenleri ve Tedavileri

Varikosel, skrotumunuzdaki damarların şişip büyüdüğü durumdur. Genellikle testislerinizin üzerinde, çoğunlukla sol tarafta görülebilir. Yine uzanıldığında değil, ayağa kalkıldığında ortaya çıkar. Tehlikeli olmasa da rahatsız edici ya da acı verici olabilir. Üreme yeteneğinizi etkileyebilir veya testislerinizin küçülmesine neden olabilir. Bu durum oldukça yaygındır ve genellikle genç erkekleri etkiler. Her 100 erkekten yaklaşık 10 ila 15 tanesi bu problemi yaşayabilir.

Nedenleri

Sebebi tam olarak bilinmemektedir. Spermatik korddaki kan akışıyla ilgili bir sorun olabilir, bu testislerinize kan götürebilir. Damarların içindeki valfler olarak işlevini görmediğinde kan yedeklenir ve damarlar genişler.

Belirtileri

Varikosel nadiren fark edilir. Siz veya doktor görene kadar varikosel olduğunu görmeyebilirsiniz. Fark edilmesi için ağrıya sebep olması gerekir. Varikosel ağrısı şu şekilde gelişebilir. Hafiften keskine değişebilir. Özellikle uzun süre ayakta durulduğunda ya da kişi kendini zorladığında kötüleşir. Gün geçtikçe daha yoğunlaşabilir. Sırt üstü yatıldığında kesilebilir.

Teşhisi

Siz ve doktor kitleyi kolayca hissedebilirsiniz. Valsalva manevrası ile teşhis edilebilir. Derin bir nefes alıp ve aşağı inerken tutulabilir. Valsalva manevrası büyümüş damarların hissedilmesine yardımcı olur. Kesin teşhis için, skrotumunuzdan bir ultrason alınabilir. Bu test görüntülemek için ses dalgalarını kullanır.

Mikrocerrahi varikoselektomi ile tedavisi

En düşük yan etki riski olan en yüksek başarı oranlarını elde etmek için yüksek güçlü bir çalışma mikroskobu altında bir mikrocerrahi varikoselektomi yapılır. Mikrocerrahi varikoselektomiye inguinal veya subinguinal olmak üzere iki yaklaşım vardır. İyi bir operasyonun anahtarları testislerin hiçbir şekilde zarar görmemesini sağlamaktır. Vaz deferens yaralanırsa, sperm bloke edilebilir. Mikrocerrahi yaklaşımı testise zarar verme ve spermi bloke etme gibi riskleri en aza indirgediği istatistiksel olarak ispatlanmıştır.

Ameliyat her iki taraf için ayrı ayrı yaklaşık 30 dakika sürer, böylece sağ ve sol varikoselektomi yaklaşık 1 saatlik operasyon içinde tedavi edilebilir. Bu prosedür genel olarak ayaktan tedavi olarak uygulanır. Tam iyileşme genellikle 2-3 hafta arasında sürebilir.

İyileşme süreci

Muhtemelen ameliyattan bir veya iki gün sonra işe dönebilirsiniz. Ancak yaklaşık 2 hafta egzersiz ve zorlayıcı hareketlerde bulunmamanız gerekir.

Çocuk sahibi olmak için tedavi görüyorsanız, doktorunuz sizi 3-4 ay içinde test eder. Spermlerin oluşması için bu sürenin beklenmesi gerekebilir. Muhtemelen 6 ay içinde iyileştirmeler göreceksiniz, ancak bir yıl sürebilir. Varikosel tedavisi ile erkek kısırlığından kaynaklanan bebek sahibi olamama durumu büyük oranda başarılı bir şekilde giderilebilir.