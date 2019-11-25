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- Varil fabrikasında korkutan patlama

- Varil fabrikasında korkutan patlamaİZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan bir varil fabrikasında akşam saatlerinde patlama meydana geldi.

25.11.2019 22:45 | Son Güncelleme: 25.11.2019 22:47
- Varil fabrikasında korkutan patlama
İZMİR - 'in ilçesinde bulunan bir varil fabrikasında akşam saatlerinde patlama meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, saat 21.00 sıralarında Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir varil fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama esnasında bahçede bulunan işçiler olayı itfaiye ekiplerine verirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlamanın ardından meydana gelen yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
İlk belirlemelere göre, büyük korkuya neden olan patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığı ifade edildi. Şans eseri kimsenin burnunun dahi kanamadığı patlamada fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Varil fabrikasında korkutan patlama

Kemalpaşa, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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