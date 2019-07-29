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Varil keserken patlamada yaralanan işçi yaşama tutunamadı

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, kaynak makinesiyle varil keserken yaşanan patlamada ağır yaralanan belediye işçisi Özgür Kaya (39), 5 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

29.07.2019 17:57 Varil keserken patlamada yaralanan işçi yaşama tutunamadı
İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, kaynak makinesiyle varil keserken yaşanan patlamada ağır yaralanan belediye işçisi Özgür Kaya (39), 5 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, 24 Temmuz'da ilçedeki hayvan pazarı bölgesinde meydana geldi. Kemalpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde kaynak işçisi olan evli ve 3 çocuk babası Özgür Kaya, kaynak makinesi ile varil kesmek isterken patlama meydana geldi. 13 gün önce işe başladığı öğrenilen Kaya, yüzünden ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaya, gelen ekiplerce ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, durumu ağır olan Kaya, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaya, bugün sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Özgür Kaya'nın ölümü, ailesi ve arkadaşlarını yasa boğdu. Kaya'nın cenazesinin, memleketi Kocaeli'de toprağa verileceği bildirildi.
Kemalpaşa Belediye Başkanı CHP'li Rıdvan Karakayalı, Özgür Kaya'nın ölümü nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Elim bir iş kazası sonucu genç bir personelimiz maalesef hayatını kaybetti. Acımız büyük. Biz Kemalpaşa Belediyesi olarak genç kardeşimizin ailesine maddi manevi her türlü desteği vereceğiz. Özgür kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum" dedi.



Özgür Kaya, Kemalpaşa, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

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