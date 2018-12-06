Varilden Yayılan Kimyasal Gazdan Yeniden Numune Alındı

06 Aralık 2018 Perşembe 15:03



06 Aralık 2018 Perşembe 15:03

Karabük'ün Yenice ilçesi sanayi sitesinde kimyasal gazın sızdığı ve 45 kişinin etkilendiği varilden İstanbul'dan gelen ekipler yeniden numune aldı. Çevreye yayılan kimyasal gaz nedeniyle varilin bulunduğu caddede bulunan sanayi esnafı ise 2 gündür kepenk açamadı.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ve İstanbul'dan laboratuvardan gelen görevli tarafından alanda yeniden inceleme yapıldı. Varilden sızan ve çevreye yayılan üstü kumla kapatılan kimyasal maddelerden TUBİTAK'a gönderilmek üzere yeniden numune aldı. İncelemelerinin ardından varilin imha edilmesi bekleniyor.İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından varilin bulunduğu alana 2 gündür giriş ve çıkışlara kapatılırken, esnaflar ise kepenk açamadı.Öte yandan varilden sızan gazdan dolayı sanayi esnafı ve mahalle halkı olmak üzere 45 kişi gazdan etkilenerek gerekli tedavileri yapılmıştı. - KARABÜK